В следующем году граждане России и Белоруссии будут платить за телефонные разговоры меньше. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на открытии 59-й сессии парламентского собрания союза двух стран.

В следующем году граждане России и Белоруссии будут платить за телефонные разговоры меньше. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на открытии 59-й сессии парламентского собрания союза двух стран."Близка к завершению работа по отмене роуминга на территории Союзного государства, – сказал председатель нижней палаты.С 1 ноября операторы России и Белоруссии запустили работу по новой системе тарификации в тестовом формате. Это уменьшает стоимость звонков, отметил спикер."Рассчитываем, что в следующем году наши граждане будут платить меньше за телефонные разговоры на территории Союзного государства", – сказал Володин.При этом он напомнил, что половину белорусского товарооборота составляет торговля с Россией. Минск для Москвы – главный торговый партнер на пространстве СНГ, отметил спикер Госдумы.Он призвал создавать для российских и белорусских компаний равноправные условия для доступа на рынок, а также поддерживать малый и средний бизнес.По словам Володина, парламентарии двух стран должны эффективно работать над созданием общего правового поля. Через гармонизацию законодательства нужно выйти на практическое решение вопросов, что улучшит жизнь граждан России и Белоруссии, подчеркнул спикер.