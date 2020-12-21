Как «Александровская Слобода» преодолевает испытания «коронакризиса»?

Как «Александровская Слобода» преодолевает испытания «коронакризиса»?Завершается второе десятилетие века, в корне изменившего мир и каждого из нас.Творческий поискНо даже на этом фоне уходящий 2020-й поразил фантастической невероятностью событий, которые невозможно было и представить год назад. Пандемия, карантин, локдаун, самоизоляция стали самыми употребляемыми терминами в мире, где правил короновирус - бесспорный антигерой уходящего года. Люди самых разных профессий, самозабвенно противостоявшие ему, стали настоящими героями нынешнего времени...- Очень непросто пришлось российской культуре и нашей «Александровской слободе» в том числе, потому что планы после 100-летнего юбилея музея были огромные, - говорит директор ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Александровская слобода» Алла Петрухно. - Но, времена не выбирают. Даже в пандемию мы продолжаем генерировать и воплощать идеи. При этом цель нашего творческого поиска всегда одна – удивлять и радовать посетителя.Многие десятилетия Алла Сергеевна мечтала и «пробивала» полномасштабную реставрацию главного объекта показа музея-заповедника – Покровской церкви с её Домовым храмом Ивана Грозного, дворцовыми палатами и подземельями. В конце прошлого года государство неожиданно выделило значительные средства на эти работы, но, чтобы их начать, необходимо было полностью освободить весь комплекс, и главное – вывести и разместить основные экспозиции в других помещениях. Алла Сергеевна настаивала на том, что посетители не должны быть разочарованы, приходя в музей, и что временные «переезды» экспозиций должны сделать их только привлекательнее. В кратчайший срок руководимый директором коллектив проделал колоссальную работу, одновременно с реставрацией монтируя выставки и принимая гостей «Слободы».Международная аудиторияСохраняя и представляя средневековую историю, музей всегда поддерживал всероссийские культурные ориентиры, а юбилеи Победы - особенно. Алла Сергеевна с особым трепетом относится к ветеранам, многие годы принимает их в музее и посвящает им «военные» проекты. Программой «Музыка, овеянная славой» в «Слободе» начали Год памяти. Она прозвучала в исполнении Мужского хора Свято-Данилова монастыря. Около 20 лет назад Алла Петрухно впервые пригласила этот коллектив. С тех пор встречу с ним музейный зритель ждёт как праздник. Выступление хора вновь покорило слушателей. Оно было наполнено идеальной гармонией с залом и вызывало потрясающие эмоции, вернув в героическую историю отечественного воинства. Певческое искусство и необыкновенная проникновенность вечера многократно расширили аудиторию музея. Онлайн-трансляцию концерта смотрели более 2500 человек в 12 странах мира, а общее количество просмотров в интернете превысило отметку в 106 тыс.Алла Сергеевна и все её коллеги очень старались сохранить этот высокий резонанс и в выставочном проекте «Чтобы знали и помнили... ». Сейчас можно говорить о том, что им это удалось, потому что выставка получилась пронзительной по воссозданному образу того страшного времени, тылового города и долгой дороги к Победе. Два зала, как две ленты документальной хроники, превратились в ёмкий и эмоциональный рассказ. Музейщики воплотили идею директора: во главу угла положили 3 основных принципа построения этой экспозиции – создание яркого художественного образа, лаконичность и достоверность.- Какими эмоциями была наполнена весна уходящего года под знаком 75-летия Победы! И как неожиданно и быстро, уйдя на карантин, нужно было перестроить работу в онлайн-формате, - вспоминает Алла Петрухно. - «Не расставаться с посетителями, увлекать их и настраивать на позитив» - такую цель поставил себе наш коллектив, чтобы помочь людям легче пережить режим самоизоляции. И мы ввели новый раздел сайта «Музей онлайн» и переориентировали работу в социальных сетях. В подразделе «К Победе» виртуальные гости «Александровской Слободы» посещали экскурсии по военной выставке, слушали проникновенные рассказы о солдатских буднях из подлинных писем, которые читали хранители коллекций, участвовали в конкурсе видеопроектов о своей личной истории на эту тему.Музейщики предложили увлекательные и доступные мастер-классы из «Царской мастерской», которые очень помогли занять детей дома. Взрослой аудитории предложили видеозаписи знаковых концертов и эксклюзивных лекций. Кроме того, «оживили» страницы музейного издания «Легенды и были Александровской слободы», сделав видеофильмы со звуком, и многое другое. Сухая статистика подтверждает, что музей многократно увеличил интернет-аудиторию, и она постоянно растёт.Но параллельно шла и другая работа – научная. В «Слободе» традиционно проводят научно-практические конференции сотрудников по темам внутренней проблематики. В предыдущем году вековой юбилей музея отразили в соответствующей теме - «100 шагов к успеху». Специалисты попытались на основе документальных источников проанализировать все основные направления деятельности за этот огромный период. Когда Алла Сергеевна ознакомилась с почти завершёнными работами, она, музейщик со стажем, увидела и оценила их глубину, содержательность и важность открытых «белых пятен» в истории «Музея Ивана Грозного». У неё сразу же родилась идея скомпоновать всё это не просто в сборник материалов конференции, но осуществить ещё один издательский проект, посвящённый 100-летию музея. Его подготовили в потрясающе короткие сроки. Материалы уже в типографии, получается совершенно необычная книга, по сути -хрестоматия о бесценном музейном опыте за авторством ведущих специалистов «Александровской Слободы».Стремление вперёдНеобычный год, отмеченный невиданными ограничениями в общении, свёл Аллу Сергеевну с людьми, благодаря которым в музее-заповеднике давно царит предновогоднее настроение. Знаковым стало знакомство директора, а затем и сотрудников, с удивительными людьми - Владимиром и Натальей Лянными. Их красочная коллекция публично дебютировала в «Слободе» на выставке «Дед Мороз, Новый год и ... Матрёшка!». В стилизованном под времена года зале хороводы матрёшек сменяются красивейшими зимними композициями с главными новогодними персонажами: царственными Дедами Морозами, очаровательными Снегурочками, озорными Снеговиками и милыми лесными жителями. Более 200 деревянных игрушечных персонажей, впервые покинув хозяйский дом, обосновались в музейных витринах и ещё ярче заиграли в художественной подсветке выставочного зала. Они щедро радуют александровцев и гостей города своей красотой, напоминают о детстве и создают ни с чем несравнимое особое настроение, которое бывает лишь раз в году. Сотрудники музея очень старались, чтобы посетители хоть немного восполнили дефицит праздничных эмоций, которых так не хватало в уходящем году.- Многократно отмечая подвиг медиков, труд учителей, специалистов социальной сферы, руководство страны всегда называет культуру и туристическую отрасль в числе наиболее пострадавших вследствие пандемии, - говорит Алла Петрухно. - Мы решали свои задачи, было сложно, и на культурном фронте тоже есть герои.И коллектив музея-заповедника уверен, что Алла Сергеевна, бесспорно, входит в их число. В течение десятилетий многие пытались разгадать секрет директорского успеха. Его суть очень проста: верность профессии и безграничная любовь к «Слободе». А ещё - талант общения, соучастие в судьбах помогли Алле Сергеевне создать музейную команду профессионалов, всегда поддерживающих своего директора – мечтателя, наставника и главного генератора идей.Остались позади бесконечные преобразования, военное время, политические крены, дефолты, кризисы и ... год пандемии. «Александровская слобода» живёт, работает, реставрируется и по-прежнему стремится вперёд, удивляя многочисленных гостей музея.Светлана Смирнова, заведующая отделом развития музея-заповедника.ВыноскаГод пандемии с его вызовами и трудностями остался позади. «Александровская слобода» живёт, работает, реставрируется и по-прежнему стремится вперёд, удивляя многочисленных гостей музея.