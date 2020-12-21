ВТБ Капитал совместно с Московской биржей разработал первый в России поставочный фьючерс на пшеницу.

ВТБ Капитал совместно с Московской биржей разработал первый в России поставочный фьючерс на пшеницу. Торги поставочными фьючерсными контрактами на пшеницу начинаются на срочном рынке Московской биржи 21 декабря 2020 года. Основным маркетмейкером по контракту выступит ВТБ Капитал.Новый инструмент будет интересен различным категориям участников рынка: сельхозтоваропроизводителям, переработчикам, экспортерам зерна, а также банкам, брокерам и их клиентам.Фьючерс котируется в рублях за одну тонну пшеницы 4-го класса. Объем контракта 25 тонн. По контракту предусмотрена поставка пшеницы в марте, сентябре и декабре на элеваторы Воронежской области. На старте торгов в качестве зарегистрированных для поставки элеваторов будут выступать «Россошанский элеватор» и «Хлебная база Поворино». В дальнейшем планируется расширение перечня элеваторов.Атанас Джумалиев, руководитель управления операций на глобальных товарно-сырьевых рынках: «Запуск поставочного фьючерса на пшеницу – важный шаг в развитии российского рынка производных финансовых инструментов. Россия – крупный производитель и потребитель зерна, поэтому мы приняли решение запустить контракт именно с локальной поставкой. При этом, мы ожидаем, что в будущем поставочный фьючерс будет интересен и крупным глобальным игрокам, которые ищут дополнительные возможности хеджирования рисков. Сейчас мы продолжаем работать над развитием инфраструктуры и расширением клиентской базы, и уверены, что международный опыт и экспертиза ВТБ Капитал на финансовом и зерновом рынках позволят создать ликвидный контракт, который станет главным индикатором цен на российскую пшеницу, как в России, так и за рубежом».Виталий Сергейчук, генеральный директор ООО «Деметра-Холдинг»: «Запуск такого инструмента – важный шаг для развития всей отрасли. Использование фьючерса позволит производителям, экспортерам и внутренним потребителям российской пшеницы получить прозрачное ценообразование и сократить затраты на поиск и проверку контрагентов. Надеюсь, что в дальнейшем инструмент будет пользоваться спросом и составит конкуренцию зарубежным торговым площадкам по формированию цены на рынке пшеницы».Игорь Марич, член Правления – управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи: «Россия - крупнейший мировой экспортер зерна, российская пшеница играет важную роль в формировании баланса мирового зернового рынка. Тем не менее, пока в России отсутствует универсальный ценовой бенчмарк на зерно. Новый фьючерсный контракт, как мы надеемся, как раз станет таким бенчмарком и предоставит участникам зернового рынка удобный и надежный механизм хеджирования ценовых рисков».Для справки:Клиринг по сделкам с фьючерсным контрактом на срочном рынке будет осуществлять Национальный клиринговый центр (НКЦ), выступающий центральным контрагентом на рынках Московской биржи.Поставка будет происходить на спот-рынке Национальной товарной биржи (НТБ, входит в Группу «Московская Биржа»). На поставку смогут выходить только участники торгов и клиринга спот рынка НТБ. Минимальный объем поставки - не менее 200 тонн (8 фьючерсных контрактов). Клиринг по сделкам поставки будет осуществлять Национальной расчетный депозитарий.Информация о ВТБ Капитал:АО ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 830 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 290 млрд долларов США.ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, включая организацию ECM и DCM транзакций, консультирование по M&A-сделкам, финансирование инфраструктурных проектов, торговые операции на рынке инструментов с фиксированной доходностью и на рынке акций, аналитические услуги, а также управление активами.ВТБ Капитал неоднократно признавался лучшим инвестиционным банком в России и на глобальных рынках по версии ведущих международных изданий, включая Euromoney, EMEA Finance, Global Finance. ВТБ Капитал занимает лидирующие позиции в рэнкингах Dealogic, Bloomberg, Thomson Reuters и Mergermarket c 2009 года.