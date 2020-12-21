21 декабря состоялось размещение рекордного на российском рынке секьюритизации выпуска ипотечных облигаций ДОМ.РФ (эмитент – ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»), обеспеченных портфелем ипотечных кредитов банка ВТБ.

21 декабря состоялось размещение рекордного на российском рынке секьюритизации выпуска ипотечных облигаций ДОМ.РФ (эмитент – ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»), обеспеченных портфелем ипотечных кредитов банка ВТБ. Объем эмиссии составил 191,5 млрд рублей. Это шестой совместный выпуск ВТБ и ДОМ.РФ, общий объем которых превысил 579 млрд рублей.Андрей Сучков, руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитал, отметил: «ВТБ был и остается первым на российском рынке секьюритизации, и сегодня мы закрыли крупнейшую сделку за всю его историю. Выпуск планируется к продаже широкому кругу инвесторов, в том числе нерезидентам и благодаря большому объему станет эталонным на российском рынке ипотечных ценных бумаг».В этом году российский рынок ипотечного кредитования растет рекордными темпами. По данным аналитиков ВТБ, объем продаж жилищных кредитов российских банков по итогам 2020 года превысит рекордные 4 трлн рублей. ВТБ остается одним из лидеров ипотечного кредитования – по итогам 11 месяцев банк нарастил объем выданных кредитов на 40%, до 824 млрд рублей. Главными драйверами роста стали реализация госпрограммы с льготными ставками по кредитам на новостройки, а также резкий рост спроса на программы рефинансирования, которые позволяют заемщикам перевести свои кредиты из других банков и продолжить их обслуживание на более выгодных условиях.«Ипотечные продажи уходящего года стали драйвером роста всего розничного рынка России. Для нас стратегически важно поддержать сегмент жилищных кредитов. Секьюритизация – один из важных механизмов такой поддержки. Она повышает доступность розничных кредитов для населения и дает возможность юридическим и физическим лицам инвестировать в ипотечные облигации по привлекательной ставке. Такие ценные бумаги сегодня – это эталон в плане надежности. Рынок ипотеки стабилен, еще далек от насыщения и защищен от возможного перегрева многолетним опытом российских банков», – комментирует Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ.