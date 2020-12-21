21.12.2020

2020-12-21 17:55:29

Выдача и замена паспорта гражданина Российской Федерации, а также основания его замены и сроках оформления. Новый выпуск проекта Доступное право

Московской полицией подготовлен очередной выпуск интернет-проекта «Доступное право», направленного на правовое просвещение граждан и повышение уровня их правовой грамотности.

В этом выпуске мы расскажем о государственных услугах по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации.

Юрисконсульт майор внутренней службы Лаврова Елена расскажет, в каких случаях гражданин Российской Федерации обязан заменить свой паспорт, какие документы необходимы для его замены, а также о сроках его оформления.

