Суд вынес приговор водителю микроавтобуса. В Гороховце признали виновным 37-летнего жителя Чувашии в нарушении правил дорожного движения, которое привело по неосторожности к смерти

Суд вынес приговор водителю микроавтобуса. В Гороховце признали виновным 37-летнего жителя Чувашии в нарушении правил дорожного движения, которое привело по неосторожности к смерти человека. 2 марта в Гороховце столкнулись микроавтобус и большегруз. Масштабная авария произошла на Московской улице. Как установил суд, микроавтобус Мерседес Спринтер влетел в фуру, стоявшую на светофоре. От удара переднюю часть микроавтобуса