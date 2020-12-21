Президент России Владимир Путин исполнил мечту участника благотворительной акции Елка желаний. Главнокомандующий покатался на коньках на Красной площади с девятилетним Димой Ащепковым из Челябинской области.

Президент России Владимир Путин исполнил мечту участника благотворительной акции "Елка желаний". Главнокомандующий покатался на коньках на Красной площади с девятилетним Димой Ащепковым из Челябинской области.Президент России Владимир Путин принял участие в важном для российского общества мероприятии. Речь идет о благотворительной акции "Елка желаний". Данное событие ставило перед собой целью помочь людям, которые столкнулись с серьезными трудностями и сложностями, которые влияют на все социальные аспекты жизни.Российского главнокомандующего попросили уделить время мероприятию, Путин сдержал слово. Президент покатался на коньках с Димой Ащепковым из Челябинской области. Данная встреча попала в объективы камер российских телеканалов.Стоит отметить, что Дима давно мечтал больше узнать о работе первого лица страны. Теперь мальчик удостоверился, что президент обладает человеческими качествами, которые присущи любому человеку. При этом Путин в своем недавнем интервью заявлял, что ему хотелось бы оставаться самим собой, а не превращаться из личности в функцию.Примечательно, что в текущем непростом году акция "Елка желаний" прошла три раза. Организаторы сообщили, что все заявки желающих уже были рассмотрены и отобраны. Пожелания тех, кто приобщился к событию, будут исполнены вплоть до 28 февраля 2021 года.