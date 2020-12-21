За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 43 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 43 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми, в которых 7 человек погибли и 60 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 9 несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошло две автоаварии. Полицейскими оформлено 371 происшествие с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 63 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Селивановский район:По предварительной информации, 14 декабря 2020 г. около 09:50 на 23 км автодороги «Малышево – Красная Горбатка» 63-летний водитель автомобиля "Шевроле" при прохождении правого поворота не справился с управлением, допустил съезд с дороги в левый кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП водитель и двое пассажиров, 1957 г.р., 1971 г.р., госпитализированы.Александровский район:По предварительной информации, 15 декабря 2020 г. около 05:20 на 98 км автодороги М-8 "Холмогоры" (новое направление) 58-летний водитель автомобиля "Газель" допустил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем "MAN" под управлением 39-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомобиля "Газель" от полученных травм скончался на месте происшествия.Суздальский район:По предварительной информации, 16 декабря 2020 г. около 08:00 на 251 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» 25-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2114" при повороте налево допустил столкновение с движущимся навстречу в прямом направлении автомобилем "ВАЗ" под управлением 27-летнего водителя. После столкновения автомобиль «ВАЗ-2114» от удара вынесло на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ-21053» под управлением 41-летнего водителя. В результате ДТП двое пассажиров автомобиля «ВАЗ-2114», 1968 г.р. и 1958 г.р., госпитализированы, 22-летний пассажир «ВАЗ» направлен на амбулаторное лечение.Судогодский район:По предварительной информации, 17 декабря 2020 г. около 07:50 на 10 км автодороги «Владимир – Улыбышево – Коняево» 39-летний водитель автомобиля «Киа» допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем «Ауди» под управлением 51-летнего водителя который двигался во встречном прямом направлении. В результате ДТП двое пассажиров автомобиля «Киа», 56 и 46 лет, направлены на амбулаторное лечение, водитель «Ауди» направлен на амбулаторное лечение.Киржачский район:По предварительной информации, 18 декабря 2020 г. около 08:00 на 31 км автодороги «Кольчугино – Киржач» 47-летний водитель автомобиля «Ниссан» не справился с управлением, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ–21140» под управлением водителя 1983 г.р. В результате ДТП водитель «ВАЗ-21140», пассажиры «ВАЗ-21140», 2017 г.р., 2015 г.р., 2015 г.р. направлены в медицинское учреждение, пассажир «ВАЗ-21140», 2004 г.р., амбулаторно.Петушинский район:По предварительной информации, 19.12.2020 г. около 12:10 на 113 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «Митсубиси Лансер», 1991 г.р., совершил наезд на «дорожный буфер», расположенный на разделительной полосе встречных потоков транспорта, после чего выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершает столкновение с автомобилем «Рено Логан» под управлением водителя 1976 г.р. В результате ДТП: 1. водитель «Митсубиси» госпитализирован; 2. водитель «Рено Логан» от полученных травм скончался на месте происшествия; 3. пассажир «Рено Логан», 1969 г.р., от полученных травм скончалась на месте происшествия.Владимир:По предварительной информации, 20.12.2020 г. около 19:15 на 4 км автодороги М-7 «Волга» подъезд к г.Иваново (мкр.Юрьевец ул.Ноябрьская д.115) водитель автомобиля Лексус, 1970 г.р., допустила наезд на пешехода 1981 г.р., которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия.