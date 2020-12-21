В адрес Николая Ивановича была зачитана поздравительная телеграмма от Президента РФ Владимира Путина. Под звуки духового оркестра мимо подъезда ветерана промаршировали военные.
Во Владимире в честь 95-летия ветерана Великой Отечественной войны Николая Ежова перед домом фронтовика прошёл праздничный парад.
В адрес Николая Ивановича была зачитана поздравительная телеграмма от Президента РФ Владимира Путина. Под звуки духового оркестра мимо подъезда ветерана промаршировали военные.
Николай Ежов воевал в составе Прибалтийского и первого Белорусского фронтов, участвовал в прорыве блокады Ленинграда и в битве за Берлин. Он награждён орденом Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и «За освоение целинных земель».
Участник ВОв поблагодарил собравшихся за поздравления. За мероприятием он наблюдал со ступеней своего подъезда, чтобы не нарушать социальную дистанцию.