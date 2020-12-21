В адрес Николая Ивановича была зачитана поздравительная телеграмма от Президента РФ Владимира Путина. Под звуки духового оркестра мимо подъезда ветерана промаршировали военные.

Во Владимире в честь 95-летия ветерана Великой Отечественной войны Николая Ежова перед домом фронтовика прошёл праздничный парад.В адрес Николая Ивановича была зачитана поздравительная телеграмма от Президента РФ Владимира Путина. Под звуки духового оркестра мимо подъезда ветерана промаршировали военные.Николай Ежов воевал в составе Прибалтийского и первого Белорусского фронтов, участвовал в прорыве блокады Ленинграда и в битве за Берлин. Он награждён орденом Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и «За освоение целинных земель».Участник ВОв поблагодарил собравшихся за поздравления. За мероприятием он наблюдал со ступеней своего подъезда, чтобы не нарушать социальную дистанцию.