Ковровская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе...

Ковровская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок при реализации национального проекта «Здравоохранение».По результатам электронного аукциона в июне 2020 между Центральной городской больницей г.Коврова и ООО «ПСК Партнер» заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту детской поликлиники, информирует пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Цена контракта составила более 19,2 млн рублей. Работы предусматривалось проводить за счет средств областного бюджета в рамках национального проекта «Здравоохранение». Срок выполнения работ был определен по 15.12.2020.Как оказалось, работы по ремонту объекта не были выполнены, фактически строительство реализовано в 2020 году на сумму чуть более 7 млн рублей, в результате чего по инициативе заказчика контракт расторгнули.Зампрокурора в отношении ООО «ПСК Партнер» и его генерального директора вынес постановления о возбуждении производств по административным правонарушениям за неисполнение в срок контракта, повлекшее причинение существенного вреда охраняемым законам интересам общества и государства.Виновным лицам назначено наказание в виде штрафа в общей сумме 12 млн 600 тыс. рублей.Фото: https://pixabay.com/ru/