По состоянию на 21 декабря в медорганизациях региона действуют 1664 койки для пациентов с новой...

По состоянию на 21 декабря в медорганизациях региона действуют 1664 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 68,3 процента из них занято (1123), свободна 521 60762 пациента с Covid-19 в регионе выздоровело, в том числе за минувшие сутки – 474 человека.За период наблюдения в области отмечено 2891 летальный случай, за сутки – 5 человек.Напомним, во Владимирской области за сутки выявлено 278 новых случаев заболевания коронавирусом.Фото: https://pixabay.com/ru/