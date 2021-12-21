Будет переложено 32 км теплосетей.

Городу Александрову одобрена заявка на получение инфраструктурного кредита. Об этом сообщила директор департамента ЖКХ Елена Семёнова.Муниципалитет получит 1,4 млрд рублей на замену 13 котельных и 32 километров теплосетей.«Самостоятельно мы бы никак не привлекли такие средства. Здесь и администрация района не включилась. Под строительство жилья идёт развитие инфраструктуры», - добавила она.Инфраструктурные бюджетные займы – федеральная инициатива, направленная на социально-экономическое развитие субъектов РФ.