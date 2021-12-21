Во Владимире официально открылась Рождественская ярмарка на Соборной площади и каток на Пушкинском бульваре. Все выходные и праздничные дни владимирцев и гостей города будут радовать

Во Владимире официально открылась Рождественская ярмарка на Соборной площади и каток на Пушкинском бульваре. Все выходные и праздничные дни владимирцев и гостей города будут радовать новогодними программами. Чем удивят организаторы и кто побывал на открытии ярмарки вместе с владимирским Дедом Морозом? Традиционная Рождественская ярмарка во Владимире разместилась в самом центре города. На Соборной площади работают