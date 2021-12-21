Дед Мороз на пожарной машине вместе с сотрудниками МЧС сегодня отправляется в путь по нескольким...

"Дед Мороз на пожарной машине" вместе с сотрудниками МЧС сегодня отправляется в путь по нескольким районам области.Любимый волшебник посетит детские дома и поздравит ребят с наступающим Новым годом. Дедушку Мороза уже ждут в Кольчугинском психоневрологическом интернате для детей с особенностями развития. В Суздальском коррекционном детском доме, Специальной общеобразовательной школе-интернате Камешкова. А первыми подарки получат воспитанники Владимирского детского дома им. Карла Либкнехта. Напомним, что совместная акция с участием Ковровского Деда Мороза и МЧС становится традиционной. В этом году ее поддержали департаменты образования и социальной защиты администрации Владимирской области.