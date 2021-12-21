По ходатайству Следкома депутат Совета народных депутатов Гусь-Хрустального района заключен под стражу. Стали известны подробности громкой истории. Следственный комитет области совместно

По ходатайству Следкома депутат Совета народных депутатов Гусь-Хрустального района заключен под стражу. Стали известны подробности громкой истории. Следственный комитет области совместно с региональным УФСБ возбудили уголовное дело в отношении 54-летнего народного избранника. Правоохранители его имя не называют, но, по данным осведомленного источника, речь идет именно об Андрее Москвине – депутате от “Единой России”. Уголовное дело