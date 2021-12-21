ФСБ России и Следком выявили противоправную деятельность одного из депутатов Совета народных...

ФСБ России и Следком выявили противоправную деятельность одного из депутатов Совета народных депутатов Гусь-Хрустального района. Он причастен к совершению мошенничества, то есть хищению чужого имущества путем обмана в особо крупном размере с использованием своего служебного положения.Как сообщает пресс-служба ФСБ России по Владимирской области, с июля по ноябрь 2020г. указанный гражданин, являясь директором коммерческой фирмы, предоставил МКУ «Отдел строительного контроля» недостоверные сведения об объеме деревьев, подлежащих спиливанию на территории детского сада.В соответствии с заключенными контрактами и актами выполненных работ фирма депутата спилила более 500 кв.м. деревьев (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) на общую сумму более 1 млн. 176 тысяч рублей.Однако фактически объем выполненных работ составил 17 кв.м. на сумму около 33 тысяч рублей. Таким образом, фигурант обратил в свою пользу более 1 млн. 140 тысяч рублей. На основании переданных материалов ОРД в декабре 2021г. в отношении указанного лица СУ СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело.В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Фото: https://pixabay.com/ru/