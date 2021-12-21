Член Высшего совета Общероссийского движения Сильная Россия, кандидат политических наук Максим Бардин прокомментировал заявление главы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова.

Член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", кандидат политических наук Максим Бардин прокомментировал заявление главы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова.Дипломат ранее высказался о том, что Соединенным Штатам придется вести с нашей страной переговоры по гарантиям безопасности, хочется им этого или нет. Максим Бардин в беседе с "Дни.ру" констатировал, что Россия начала масштабную информационную кампанию.По мнению эксперта, предложения по взаимным гарантиям безопасности, озвученные заместителемМинистра иностранных дел России Сергеем Рябковым, в настоящее время обсуждаются нетолько в Европе, США, а также на постсоветском пространстве, но и на другихконтинентах – в Африке и Южной Америке. Он добавил, что Москва пытается изменить основные парадигмы информационногополя, в котором до сей поры считалось априори верным и правильном все, чтозаявляет Вашингтон и НАТО.По словам Бардина, развернута широкая кампания по обнулению моральногоавторитета политиков США и Евросоюза. "Понятное дело, что на те условия, которые изложены вдокументе о гарантиях безопасности, Брюссель и Вашингтон никогда не пойдут", – считает эксперт.По его мнению, невозможно в каком-либо документе обозначить запрет на включение в НАТОУкраины. "С точки зрения права, Украина – независимая государство, котороесамостоятельно принимает политические решения. Поэтому третьи страны не имеютвозможности регулировать этот вопрос в собственных соглашениях", – заявил политолог.Также Бардин отметил, что, понятно, что этот документ, в случаеего гипотетического принятия, полностью деморализует политику НАТО, объявляетего Устав несостоятельным. Вместе с тем он напомнил, что западные страны пренебрегли Хельсинской декларацией 1975 года во время распадаСССР и Югославии. Трудновыполнимые пункты были включены в Минские соглашения.По словам эксперта, сегодня критики утверждают, что Украина не выполняет Минские соглашения. "ТакКиев эти соглашения, которые, кстати, подписывались при участии Франции иГермании, изначально не собирался выполнять. О чем думали Париж и Берлин, когдакурировали Минский формат?", – задал вопрос политолог.Бардин отметил, что США и НАТО сейчас в замешательстве. По его словам, они не понимают, что отвечать напредложения России. "Им нужно совершить ответный красивый ход,чтобы не утратить свой политический авторитет. Но такой ход в настоящее времяне вырисовывается", – считает эксперт.Кроме того, он заявил, что за прошедшие 30 лет отсутствие геополитическойконкуренции привело к определенной интеллектуальной деградации западныйаналитиков и политологов. "Посмотрите на их современное креативное мастерство?Кроме тезисов о том, что надо ввести санкции за то, что Россия ведетагрессивную политику, они ничего существенного придумать не могут. Это несерьезно", – заключил политолог.