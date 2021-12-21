Член Высшего совета Общероссийского движения Сильная Россия, кандидат политических наук Максим Бардин прокомментировал заявление главы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова.
Член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", кандидат политических наук Максим Бардин прокомментировал заявление главы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова.
Дипломат ранее высказался о том, что Соединенным Штатам придется вести с нашей страной переговоры по гарантиям безопасности, хочется им этого или нет. Максим Бардин в беседе с "Дни.ру" констатировал, что Россия начала масштабную информационную кампанию.
По мнению эксперта, предложения по взаимным гарантиям безопасности, озвученные заместителем
Министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, в настоящее время обсуждаются не
только в Европе, США, а также на постсоветском пространстве, но и на других
континентах – в Африке и Южной Америке. Он добавил, что Москва пытается изменить основные парадигмы информационного
поля, в котором до сей поры считалось априори верным и правильном все, что
заявляет Вашингтон и НАТО.
По словам Бардина, развернута широкая кампания по обнулению морального
авторитета политиков США и Евросоюза. "Понятное дело, что на те условия, которые изложены в
документе о гарантиях безопасности, Брюссель и Вашингтон никогда не пойдут", – считает эксперт.
По его мнению, невозможно в каком-либо документе обозначить запрет на включение в НАТО
Украины. "С точки зрения права, Украина – независимая государство, которое
самостоятельно принимает политические решения. Поэтому третьи страны не имеют
возможности регулировать этот вопрос в собственных соглашениях", – заявил политолог.
Также Бардин отметил, что, понятно, что этот документ, в случае
его гипотетического принятия, полностью деморализует политику НАТО, объявляет
его Устав несостоятельным. Вместе с тем он напомнил, что западные страны пренебрегли Хельсинской декларацией 1975 года во время распада
СССР и Югославии. Трудновыполнимые пункты были включены в Минские соглашения.
По словам эксперта, сегодня критики утверждают, что Украина не выполняет Минские соглашения. "Так
Киев эти соглашения, которые, кстати, подписывались при участии Франции и
Германии, изначально не собирался выполнять. О чем думали Париж и Берлин, когда
курировали Минский формат?", – задал вопрос политолог.
Бардин отметил, что США и НАТО сейчас в замешательстве. По его словам, они не понимают, что отвечать на
предложения России. "Им нужно совершить ответный красивый ход,
чтобы не утратить свой политический авторитет. Но такой ход в настоящее время
не вырисовывается", – считает эксперт.
Кроме того, он заявил, что за прошедшие 30 лет отсутствие геополитической
конкуренции привело к определенной интеллектуальной деградации западный
аналитиков и политологов. "Посмотрите на их современное креативное мастерство?
Кроме тезисов о том, что надо ввести санкции за то, что Россия ведет
агрессивную политику, они ничего существенного придумать не могут. Это несерьезно", – заключил политолог.