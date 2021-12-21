Помогать людям - их работа. И речь идёт не только о врачах и пожарных. Работники Фонда социального...

Помогать людям - их работа. И речь идёт не только о врачах и пожарных. Работники Фонда социального страхования каждый год обеспечивают инвалидов самым необходимым - от ходунков до бионических протезов. Реальные истории помощи - далее в нашем выпуске.Это "новые" бионические руки Андрея Романова. В результате несчастного случая на производстве мужчина лишился почти всех пальцев. Андрей не скрывает радости - теперь у него есть руки!Андрей Романов:- Чувствуется, что что-то есть теперь. Лучше чем было. Что-то взять можно, покушать можно, наконец-то, самому. Счастлив, поверьте, может, лицо мое не показывает такую эмоцию. Но внутри, поверьте, очень доволен.Эти бионические протезы - чудо современной инженерии. У каждого пальца индивидуальные электроприводы. Управляются они, можно сказать, силой мысли.Антон Соколов, руководитель направления протезирования компании "Интра" (г. Владимир):- Здесь у нас расположены мнемодатчики, которые получают импульс от мозга и подают сигнал на наши пальцы, соответственно приводя их в движение.Такие протезы вещь необходимая, но очень дорогая. Больше 12 миллионов рублей за две руки. Но благодаря Владимирскому отделению Фонда социального страхования у инвалидов появляется надежда.А для Елены Брайловской и её ребёнка каждый день складывается из ставших уже привычными трудностей и их преодоления. У Фёдора врожденный детский церебральный паралич и простейшие действия даются непросто.Елена Брайловская, мама ребенка-инвалида:- Помогают средства реабилитации и в восстановлении, и в бытовых нуждах. В этом году начали ходить без палки. Равновесие я держу с ним. Много лет ходили с костылем... Очень эти средства необходимы, потому что пенсии маленькие... Это материально очень нам помогает.Средствами реабилитации семью постоянно обеспечивает Владимирское отделение ФСС. У Елены и Фёдора уже больше десяти вот таких спецсредств. Этот корсет, например, стоит более ста тысяч рублей. Его разработали владимирские специалисты по заказу Фонда. Благодаря корсету ребёнок научился правильно стоять и даже уверенно вышагивать по комнате без помощи мамы.-Только далеко не уходи!- Стой, палка кончилась.- Стой, палка кончилась.За 2021-й год Владимирское отделение Фонда Социального Страхования приобрело средства реабилитации для тринадцати тысяч человек на общую сумму 478 миллионов рублей. Это коляски, слуховые аппараты, протезы и многое другое.Елена Холина, начальник отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации Фонда социального страхования:- Отделение Фонда занимается не только приобретением новых средств, но и ремонтом. А также выплатой компенсации за самостоятельное приобретение инвалидами ТСР, на которое в этом году было выделено больше 50-ти миллионов рублей.Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации носит заявительный характер, но это не значит, что каждый раз необходимо приходить в Фонд, рассказывают его сотрудники. Подать заявку можно не выходя из дома, через портал госуслуг.Артем Яковенко, Илья Хлудов. «Вести-Владимир»