Глянец в новом прочтении. В Центре изобразительного искусства открылась выставка владимирской художницы Ольги Евстифеевой. Она создаёт работы в технике глянцевой живописи. Картины

Глянец в новом прочтении. В Центре изобразительного искусства открылась выставка владимирской художницы Ольги Евстифеевой. Она создаёт работы в технике глянцевой живописи. Картины рождаются из вырезок глянцевых журналов. Мельчайшие детали складываются в законченное произведение. Знакомство Ольги с такой техникой началось в 2013 году. Именно тогда появилась ее первая картина «Пиджак». И вот спустя 8 лет девушка