В отношении депутата Совета нардепов Гусь-Хрустального района от “Единой России” Андрея Москвина проводятся следственные мероприятия. Об этом 6 каналу сообщил информированный

В отношении депутата Совета нардепов Гусь-Хрустального района от “Единой России” Андрея Москвина проводятся следственные мероприятия. Об этом 6 каналу сообщил информированный источник. По его данным, региональный Следком подозревает 54-летнего народного избранника Москвина в мошенничестве. Официальной информации от СК области пока нет.