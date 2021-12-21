В отношении депутата Совета нардепов Гусь-Хрустального района от “Единой России” Андрея Москвина проводятся следственные мероприятия. Об этом 6 каналу сообщил информированный
<a href="https://33live.ru/novosti/21-12-2021-istochnik-deputata-rajsoveta-iz-gus-xrustalnogo-podozrevayut-moshennichestve.html" target="_blank">Источник: депутата райсовета из Гусь-Хрустального подозревают мошенничестве</a> - В отношении депутата Совета нардепов Гусь-Хрустального района от “Единой России” Андрея Москвина проводятся следственные мероприятия. Об этом 6 каналу сообщил информированный
[url=https://33live.ru/novosti/21-12-2021-istochnik-deputata-rajsoveta-iz-gus-xrustalnogo-podozrevayut-moshennichestve.html]Источник: депутата райсовета из Гусь-Хрустального подозревают мошенничестве[/url] - В отношении депутата Совета нардепов Гусь-Хрустального района от “Единой России” Андрея Москвина проводятся следственные мероприятия. Об этом 6 каналу сообщил информированный