Погашение долга произошло сразу после того, как судебные приставы наложили арест на дебиторку предприятия

Предприятие, занимающееся распределением пара и горячей воды в Кольчугине, выплатило своим сотрудникам 3,5 миллиона рублей за оплату труда с сентября по декабрь текущего года. Погашение долга произошло после того, как судебные приставы наложили арест на дебиторку теплоэнергетиков.Руководство предприятия задолжало девятнадцати работникам. Получив исполнительные документы, судебные приставы Кольчугинского района сразу организовали проверку имущественного положения организации-должника, встретились с руководителем предприятия. В результате принятых мер долг по заработной плате полностью взыскан. Денежные средства перечислены на счета работников, трудовые права граждан восстановлены. Кольчугинская компания по распределению тепловой энергии продолжает работать в штатном режиме.