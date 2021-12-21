Пожаловаться на качество уборки дворов можно по телефону «горячей линии» УЖКХ: 53-26-30, а также в ЕДДС: 53-11-48.

Чиновники мэрии продолжают ежедневные проверки качества зимней уборки во дворах многоквартирных домов.«За несоблюдение правил благоустройства предусмотрены штрафы. Для жителей - от 800 до 3000 рублей, на должностных лиц - от 5000 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц - от 10 до 50 тысяч. За повторное нарушение суммы санкций увеличиваются», - отметил начальник отдела административно-технического надзора управления по экономической безопасности и борьбе с коррупцией администрации Владимира Роман Молчанов.Вчера контроль за работой «управляшек» осуществлялся на улице Ново-Ямской. В домах 28 и 30 жители жалуются, что дворника за зиму не видели ни разу и вынуждены сами убирать снег.«С крыш свисают полутораметровые сосульки, снег не убран даже при подходах к подъездам», - пришли к выводу чиновники после осмотра участка.Двухэтажки находятся под управлением группы компаний ООО «ПИК-Комфорт». За декабрь в отношении УК составлено два протокола об административных правонарушениях.«Всего на 19 декабря управляющим организациям областного центра выдано 45 предостережений по очистке придомовых территорий от снега и наледи. Составлено восемь протоколов, выдано 75 предписаний об устранении нарушений. В отношении юридических лиц составлено 15 протоколов. По итогам проверок работы ТСЖ, ЖСК и ТСН администрациями районов составлено 37 протоколов», - уточнили в пресс-службе горадминистрации.Пожаловаться на качество уборки дворов можно по телефону «горячей линии» УЖКХ: 53-26-30, а также в ЕДДС: 53-11-48.