Зимой на плечах коммунальщиков обработка тротуаров и пешеходных дорожек пескосоляной смесью, а также расчистка снега.

Во Владимире создали три коммунальных предприятия, которые занимаются уборкой улиц. Они появились на базе МКУ «Благоустройства» и названы в честь Фрунзенского, Октябрьского и Ленинского районов. По задумке чиновников новые организации должны обеспечить оперативную реакцию на жалобы горожан.Специалисты учреждений следят за порядком в парках, скверах и общественных пространствах. Они спиливают сухие и аварийные деревья, обрезают ветки, удаляют самосевную поросль.Зимой на их плечах обработка тротуаров и пешеходных дорожек пескосоляной смесью, а также расчистка снега.Жители Фрунзенского района могут звонить коммунальщикам по номеру: 77-15-21 (по будням с 8.00 до 17.00).В Ленинском районе: 77-16-62. Вечером, в выходные и праздники: 8 (900) 581-37-31.В Октябрьском районе: 77-10-92. Вечером, в выходные и праздники: 8 (915) 794-87-86.