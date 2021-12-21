Минздрав разрешил компании «Генериум» провести клинические исследования вакцины от коронавируса в...

Минздрав разрешил компании «Генериум» провести клинические исследования вакцины от коронавируса в форме спрея, следует из государственного реестра разрешений на клинические исследования. Препарат представляет собой назальную форму вакцины «Спутник V», сообщает Коммерсантъ.Напомним, фармацевтическая компания "Генериум" разработала и подала заявку на проведение клинических исследований назальной формы вакцины "Спутник V", которая впрыскивается пациенту через нос и переносится гораздо мягче внутримышечной прививки.В цели исследования указано «изучение безопасности и иммуногенности интраназальной вакцины GNR-099 по сравнению с вакциной Гам-КОВИД-Вак (регистрационное название "Спутника V") у здоровых добровольцев». В ходе исследований будут применять две дозы по 0,5 мл.Проводить испытания будут совместно с Центром Гамалеи. Исследования пройдут с 20 декабря 2021 года по 31 декабря 2023 года в 13 медицинских организациях, находящихся в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Нижнем Новгороде, Саранске, Ярославле, Смоленске и Воронеже. В них примут участие 1 320 пациентов.В ноябре президент России Владимир Путин сообщил, что стал добровольцем и испытал на себе назальную вакцину.Фото: https://pixabay.com/ru/