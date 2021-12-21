В тексте приказа ведомства отмечается, что вакцинация детей от 12 до 17 лет проводится добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям, в том числе и против коронавируса.Приказ Минздрава и приложения к нему опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.Так, к приоритету первого уровня, подлежащих обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции, отнесли следующие категории:- граждане в возрасте 60 лет и старше;- взрослые, работающие в медицинской, образовательной и социальной сферах;- лица, проживающие в социальных учреждениях;- страдающие хроническими заболеваниями, в том числе бронхолегочной, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и ожирением;- жители городов с населением миллион человек и более.В документе отмечается, что прививать против коронавируса детей в возрасте от 12 до 17 лет включительно можно только добровольно — по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя.Основной защитой от COVID-19 остается вакцинация. По данным Минздрава, доля привитых среди заболевших не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые.Как указывал глава ведомства Мурашко, российский препарат "Спутник V" показывает хорошую вируснейтрализующую активность и в отношении нового омикрон-штамма, в особенности у тех, кто ревакцинировался "Спутником Лайт".