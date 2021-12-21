За чистотой общественного транспорта следят не всегда, грязные автобусы во Владимире не редкость. Но есть исключения, особенно в канун праздников. Например, один из троллейбусов восьмого

За чистотой общественного транспорта следят не всегда, грязные автобусы во Владимире не редкость. Но есть исключения, особенно в канун праздников. Например, один из троллейбусов восьмого маршрута становится Новогодним. И того и гляди увезёт в сказку. В этом году он преображается уже в восьмой раз! Гирлянды развешены не только снаружи, мишура, огни и диско-шар, здесь все