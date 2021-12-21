Двое мужчин задержаны и доставлены в отдел полиции в Москве. Они подозреваются в избиении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева.

Двое мужчин задержаны и доставлены в отдел полиции в Москве. Они подозреваются в избиении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева.Сотрудники полиции незамедлительно организовали комплекс мероприятий для поимки злоумышленников. Это позволило в кратчайшие сроки задержать злоумышленников по горячим следам."Ими оказались двое молодых людей, которые были доставлены в территориальный отдел полиции", – сообщает пресс-служба московского ГУ МВД.Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Нарушителей привлекут к суду в соответствии с законодательством, отметили в пресс-службе столичного главка.Ранее двое злоумышленников избили чемпиона Олимпийских игр в Сочи Дмитрия Соловьева. Мужчина был госпитализирован.Нападение произошло на глаза чемпионки Европы по керлингу Анны Сидоровой. По некоторым данным, конфликт произошел на бытовой почве.