О чём будут говорить жители Ковровского района, встречая Новый, 2022 год? Об этом мы беседовали с главой администрации Ковровского района Вячеславом Валентиновичем Скороходовым. Ковровский ..

О чём будут говорить жители Ковровского района, встречая Новый, 2022 год? Об этом мы беседовали с главой администрации Ковровского района Вячеславом Валентиновичем Скороходовым.Ковровский район готовится встречать Новый год и Рождество. На улицах и в домах ярко горят гирлянды, наряжены ёлки, и люди снова, как в детстве, ждут чудес и загадывают желания.В эти дни мы вспоминаем события уходящего года и думаем о том, что ждёт нас в ближайшем будущем.Вместе мы - сила- Вот уже второй год первое место в любой повестке занимает пандемия и связанные с ней трудности. Как справляется Ковровский район с вызовами нашего времени?- Мы живём в трудное время, вместе преодолеваем трудности, и это сплачивает Ковровский район.В 2021 году мы работали, опираясь на полученный в 2020 году опыт жизни в новых условиях. Все основные задачи, проекты выполнили, долгосрочные планы осуществляем.Да, осень снова принесла рост заболеваемости коронавирусом. Как и везде, массовая вакцинация идёт медленно, и медики буквально валятся с ног, каждый работает за двоих.Одна из главных задач администрации района - оказывать помощь по всем возможным направлениям.Активизировалось волонтёрское движение. Работы идут по всем фронтам - волонтёры работают в медицинских учреждениях, пропагандируют вакцинацию, помогают нуждающимся на дому.Точки роста- Пандемия сильно повлияла на работу сферы образования, но образовательные учреждения смогли быстро перестроиться. Нам удалось избежать «дистанционки», учебный год юные жители Ковровского района закончили с достойными результатами.Ковровский район - активный участник национального проекта «Образование». Только за этот год у нас открыли 3 «точки роста» в Клязьмогородецкой, Краснооктябрьской, Новопоселковской школе. В этих специализированных центрах дети учатся работать с современными технологиями.Летом мы организовали отдых детей и не оставили без внимания желание учеников подработать в летние каникулы. Ковровский район завоевал 1-е место в регионе по трудоустройству школьников.Наши школы испытывают нехватку кадров, и мы оказываем грантовую поддержку педагогам, выделяем «подъёмные» молодым специалистам сельских школ. По желанию оплачиваем аренду жилья, предоставляем подведомственное жильё.Обновляется и парк школьных автобусов. В 2021 году приобрели автобус для Новопоселковской школы, ещё 3 автобуса получили благодаря партии «Единая Россия».Не забываем и о самых маленьких. Продолжается ремонт в детских садах, они приобретают современный вид. Капитально отремонтировали бассейн в детском саду «Росинка».Культура объединяет- Ограничения, связанные с пандемией, значительно коснулись сферы культуры. Поэтому в 2021 году решили сделать упор на капитальный ремонт учреждений. Капитально, «под ключ» отремонтировали Дом культуры посёлка Красный Октябрь и посёлка Достижение. Заменили всё оборудование, отремонтировали сцену, зрительный зал, закупили мебель.Ковровский район активно участвует в нацпроектах. Так, благодаря государственной поддержке в селе Иваново создали модельную библиотеку. Образцовая библиотека хорошо укомплектована, оснащена компьютерным оборудованием. Организовали и автоклуб - передвижной многофункциональный культурный центр, который отправляется со своими программами даже в отдалённые населённые пункты.Спорт - залог активной жизни- Ковровский край гордится своими спортсменами. Какую поддержку они получают от властей?- Спортивная жизнь - одно из основных направлений деятельности работы администрации.Делаем ставку на развитие массового спорта. Ежегодно в районе проходят большие лыжные гонки: Афганская лыжня, Лыжня России, Эсинская лыжня.Много участников привлекают забеги, особенно ярко проходят Новогодний и забег Победы. Проводим районные чемпионаты «Сельские игры» и «Ветеранскую спартакиаду».Мы делаем упор на открытые спортивных площадок, чтобы охватить как можно больше людей, в том числе в населённых пунктах с небольшим количеством жителей. Спортивные игры на свежем воздухе не только укрепляют, но и объединяют людей всех возрастов.Скоро такие площадки будут в посёлке Глебово, селе Санниково. Открыли Скейт-парк в посёлке Новый, новую баскетбольную площадку в посёлке Мелехово.Одна из главных задач в ближайшем будущем - построить в посёлке Первомайский спортивный комплекс.Поддерживаем и профессиональный спорт. В районе традиционно развит мотоспорт. В прошлом году Владислав Барсуков, представляющий СТК «Заречье», стал чемпионом России, в этом году занял 3 место по России.Обновляем мотопарк, приобрели 5 кроссовых мотоциклов.Завершили работы по 2-м мототрассам. До Нового года планируем получить лицензию на проведение соревнований регионального и всероссийского масштаба на мототрассе в деревне Ручей.Село в современном формате- Сельское хозяйство делает хороший взнос в экономику района. Мне отрадно признать, что в этом году по итогам конкурса муниципальных районов хозяйствующих объектов и работников АПК в регионе по второй зоне мы заняли 1-е место.Даже при неблагоприятных погодных условиях мы всё равно смогли добиться хороших результатов, намолотили 5,4 тыс. тонн зерна, собрали хороший урожай кукурузы. Все предприятия обеспечили на зиму кормами.Администрация уделяет большое внимание развитию сельских территорий.Одна из наших долговременных и важнейших задач - привлекать кадры и удерживать молодёжь на селе. В этом году мы реализовали проект в посёлке Первомайский, открывающий новые возможности для общения, организации досуга молодёжи, семей с детьми. Здесь будет интересно проводить время не только взрослым, но и детям, для которых обустроено современное игровое пространство.В этом году открыли новую зону отдыха в посёлке Красный Маяк. В посёлке Мелехово сделали 2 дворовые территории. Кроме того, в Мелехове к 1 сентября в школе после капитального ремонта открыли музыкальную студию. Отремонтировали и спортивные залы, спортсмены заполняют их теперь даже по вечерам.В 2021 году преобразилась территория вокруг озера в Мелехове. Водоём очистили и сделали прекрасную зону отдыха для мелеховчан и гостей посёлка: с насыпным песочным пляжем, детской и спортивной зонами.В этом году в Нерехту и село Крутово пришёл газ благодаря поддержке администрации Президента РФ.В этом году полностью заменили систему водоснабжения в крупных населённых пунктах: д. Шевинская, пос. Восход, с. Троицко-Никольское.В 2021 году в Ковровском районе шли большие работы по ремонту дорожной сети. Более чем в 40 населённых пунктах отремонтировали проблемные участки. Район получил субсидии на ремонт благодаря поддержке фракции партии «Единая Россия» в Законодательном Собрании ВО.Повышает транспортную доступность для населения и переход предприятия «Ковровское ПАТП» и Ковровского вокзала в ведомство муниципалитета. В Ковровском районе развитая сеть общественного транспорта, и теперь качество обслуживания должно выйти на новый уровень.В районе продолжают строить социальное жильё. Ежегодно мы вводим в эксплуатацию новостройки. В этом году ключи от новых квартир в селе Клязьминский Городок получили 25 семей, среди которых много многодетных.Экономика на подъёме- В районе работают известные на всю страну промышленные предприятия. Как развивалась промышленность в 2021 году?- Страна сегодня переживает «бум» на строительные материалы, что положительно сказалось на работе строительной индустрии района.У нас действуют крупные предприятия по производству песка, щебня, развивается деревообработка. В 2021 году спрос на продукцию производителей этой сферы многократно увеличился, заказчики буквально выстраивались в очередь.Драйвером развития экономики Ковровского района остаются посёлок Доброград и Особая Экономическая зона. Это - один из сильнейших инвестиционных проектов, реализуемых на территории региона.