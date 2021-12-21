Вырастить квалифицированных специалистов и создать комфортные условия для их жизни - задача любого...

Вырастить квалифицированных специалистов и создать комфортные условия для их жизни - задача любого предприятия. Новую планку в развитии поставило для себя и владимирское отделение Союза машиностроителей России.Машиностроение - локомотив региональной экономики. Отрасль формирует почти 10 процентов областного бюджета. Перспективы отрасли обсудили на совместном заседании Владимирского и Нижегородского отделений "Союза машиностроителей России". Только в 33-ем регионе на оборонно-промышленных предприятиях заняты больше 50 тысяч человек, но борьба за компетентные кадры не заканчивается ни на день.Александр Ремига, врио первого заместителя губернатора Владимирской области:- Наша общая задача - подготовить подходы, того как будут готовиться специалисты, начиная со школьной скамьи, потом в колледжах, в ВУЗах, и, самое важное, чтобы был обмен опытом и вовлечение молодых людей именно в профильные специальности, а это вовлечение возможно только с прохождением практик на конкретных предприятиях.Нужно удерживать и планку по оплате труда, - говорит Александр Ремига. Первоочередная задача - избежать оттока специалистов в другие регионы. Удержать их поможет качественная социальная инфраструктура и хорошая инженерная образовательная база.Александр Потапов, член Бюро центрального Совета ООО "Союз машиностроителей России", гендиректор АО "Концерн "Уралвагонзавод":- Мы подготовили ряд предложений по высшей школе. Сейчас мы их сформулируем и передадим нашему руководителю СоюзМаш Сергею Викторовичу Чемезову, и надеемся, что он поддержит, потому что это опросы не Владимирской, не Нижегородской области. Это системные проблемы, которые требуют незамедлительного решения. Будет отклик и, я думаю, будет обращение в правительство РФ.Важный итог встречи - четырехстороннее соглашение между администрацией Коврова, реготделением "Союза машиностроителей", акционерным обществом "ВНИИ "Сигнал" и Ковровской государственной технологической академией. В Коврове создадут модель непрерывного инженерного образования. Начиная с класса робототехники для школьников.Владимир Пименов, председатель Владимирского регионального отделения Союза машиностроителей России, гендиректор ВНИИ "Сигнал":- Это конструкторы достаточно серьезные Лего. Которые дорогостоящие, ни у каждого это дома есть. Плюс есть ряд идей по укреплению материально-технической базы на следующий год, где уже профессиональные вещи можно будет осваивать. Наши работники готовят целые курсы обучающие и по приборостроению, по системотехнике, по электрике, по электронике, по ПО, т.е. у каждого ребенка будет возможность раскрыть свой талант.Проблемные точки изучат совместно с департаментом образования, ВУЗами и предприятиями. На очереди - пилотные проекты по Петушинскому и Киржачскому районам.Любовь Клюквина, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"