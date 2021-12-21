В свои 16 лет Артем успевает не только учиться в школе, но и работать в плотном графике.

В свои 16 лет Артем успевает не только учиться в школе, но и работать в плотном графике.В 2013 году известный футболист Андрей Аршавин променял мать своих детей, с которой был вместе почти 10 лет, на новую возлюбленную. Тогда Юлия Барановская не только воспитывала маленьких дочку и сына от спортсмена, но и носила под сердцем его третьего ребенка. С момента разрыва знаменитой пары утекло много воды, а старшему наследнику бывших возлюбленных исполнилось уже 16 лет. Артем уже определился с профессией и начал зарабатывать деньги своим трудом.После расставания с Аршавиным, Барановская была вынуждена в одиночку тянуть троих маленьких детей: Артема, Яну и Арсения. Знаменитый отец смог наладить общение с наследниками и экс-спутницей только через несколько лет после разрыва. Судя по всему, футболист приложил немало усилий, чтобы восстановить связь с подросшими отпрысками. К тому же, их старший с Барановской сын – давно не маленький мальчик.Первый сын звездной пары, Артем, родился в 2005 году. Мальчик буквально вырос под прицелом фотокамер и был на виду с пеленок из-за повышенного внимания к его знаменитому отцу. Неудивительно, что в свои 16 лет молодой человек уверенно чувствует себя на публике и даже выбрал себе соответствующую профессию.Артем определился в будущей профессией еще в раннем детстве – во многом благодаря известной маме. Когда семья жила в Лондоне, Барановская отдала трехлетнего сына в театральную школу, а в начальной школе мальчик начал заниматься в театре-студии "Непоседы" в Москве. Именно там наследник знаменитостей решил, что хочет быть артистом. К тому же, талант юного дарования быстро разглядели.Сейчас Артем не только учится в частной международной школе, но и работает в плотном графике, который выбрал для себя сам. Сын Аршавина и Барановской выступает на сцене Большого театра, ведет мероприятия и даже работает вместе с успешной родительницей. За один вечер в качестве ведущих на коммерческих светских мероприятиях Юлия и Артем зарабатывают около 1,2 миллиона рублей на двоих. Кроме того, уже несколько лет у сына знаменитостей есть собственный концертный директор.Несколько лет назад наследник Аршавина и Барановский . Неудивительно, что молодой человек так активно взялся за работу в столь юном возрасте, ведь даже известная родительница называет своего сына взрослым и ответственным не по годам. По словам Юлии, Артем никогда ничего у нее не просил, а у нее не было нужды проверять его домашние задания.