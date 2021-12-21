Злоумышленник в вечернее время похищал зеркала с припаркованных в Западном округе иномарок. Общий ущерб составил более 270 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы задержали 39-летнего мужчину по подозрению в хищении боковых зеркал с транспортных средств.Предварительно установлено, что злоумышленник в вечернее время похищал зеркала с припаркованных в Западном округе иномарок. Он прятал похищенные автозапчасти в рюкзак и скрывался, после чего сбывал их третьим лицам. Общий ущерб составил более 270 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний неработающий мужчина. Установлена причастность задержанного к четырем фактам краж. Вырученными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЗАО(499)233-91-93