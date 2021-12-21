Под занавес года во Владимирском филиале РАНХиНС царит удивительная атмосфера. Её создают не только очаровательные живые ёлки, которые установили у входа в Академию и заботливо украсили ..

Под занавес года во Владимирском филиале РАНХиНС царит удивительная атмосфера. Её создают не только очаровательные живые ёлки, которые установили у входа в Академию и заботливо украсили изящными гирляндами, но и интересные события, которые проводят для студентов в ходе «Юридической недели». Увлекательные викторины, конференции и «круглые столы» стали настоящим подарком для ребят, которые в скором будущем пополнят ряды отечественной правовой элиты. Самое активное участие в мероприятиях принимали и представители различных структур - будущие работодатели выпускников вуза, которые с первых курсов присматриваются к перспективным молодым людям и «ведут» их вплоть до диплома.Кроме того, экватор учебного года увенчал День открытых дверей, который прошёл на факультете права. Был аншлаг - для главной «кузницы управленческих кадров» региона это вполне закономерно. Многие ребята хотят постигнуть юридическую науку в стенах областного филиала Президентской академии.Бесценный опытОдним из ключевых событий насыщенной недели стало Расширенное заседание Юридической клиники (студенческого правового консультативного центра оказания бесплатной юридической помощи). В Академии она работает уже 6 лет. За это время сотни жителей нашей области проконсультировали по самым насущным вопросам - от разъяснения тонкостей законодательства в области ЖКХ до помощи в составлении документов на наследование. Студентам старших курсов в свою очередь Клиника дает возможность применить на практике знания, которые они получили в аудиториях вуза.Юридическая клиника работает каждую среду. Молодые специалисты проводят консультации вместе с преподавателями, представителями прокуратуры и адвокатской палаты.- При поддержке наших преподавателей и опытных юристов студенты получают практические навыки общения с гражданами по реальным вопросам, - рассказывает директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного Собрания области Вячеслав Картухин. - Вопросы, с которыми жители области приходят к ребятам, в основном касаются оплаты коммунальных услуг, общения с управляющими компаниями - мы знаем, как некорректно порой себя ведут представители управляющих компаний, люди порой просто не понимают, как общаться с ними. Кроме того, часто обращаются с вопросами по микрозаймам, действиям мошенников, которые беспокоят жителей нашего города и области.Прежде всего, помощь заключается в оказании первичной консультации - это не касается представления интересов суда. Документы, с которыми работают студенты, - самые простые. Однако старшекурсники получают отличный практический опыт, который позволяет им, прежде всего, подготовиться к работе, в которую они окунутся после получения диплома. Молодые юристы не будут бояться общаться с людьми, научатся быстро оценивать ситуацию, находить правильные решения профессиональных задач. В случае затруднения - им всегда приходят на помощь старшие товарищи.Признание жителей- Мы обсудили работу Юридической клиники с представителями нотариальной палаты, адвокатуры. Нам бы хотелось привлечь к этой деятельности нотариусов, потому что у людей часто возникают вопросы, которые напрямую связаны с наследственным правом, совершением нотариальных действий. Я думаю, что помощь профессионалов очень пригодится ребятам. Предварительной договорённости уже достигли, - говорит Вячеслав Картухин.Он также обратил особое внимание на тот факт, что работа Юридической клиники вносит социально значимый вклад в оказание бесплатной юридической помощи жителям области. Кстати, Вячеслав Юрьевич в своё время стоял у её истоков...- Помню, как я организовывал первую общественную приёмную в нашей области, тогда тоже был студентом. Это было в середине 90-х годов. Мы были очень популярны и востребованы у жителей - в то время получить бесплатную юридическую помощь многие люди могли только у нас. В «доинтернетную эпоху» вопросов у жителей было очень много, за консультациями выстраивались очень большие очереди, за один приём выслушивали десятки человек. Порой приходилось работать на износ, мой рекорд - 65 человек за 5 часов, - вспоминает директор Владимирского филиала РАНХиГС.Нынешние студенты Академии помогают людям в гораздо более спокойной обстановке. Сейчас действует закон о бесплатной юридической помощи, который распространяется на многие категории граждан. Жителей региона консультируют профессиональные адвокаты, работу которых оплачивают бюджетными деньгами. В Юридическую клинику обращаются лишь с теми вопросами, которые по плечу студентам. Однако их важность недооценивать нельзя.Продуктивный симбиоз- Бесплатная юридическая помощь недооценена в нашем регионе и, одновременно, очень востребована, - говорит уполномоченный по правам человека Людмила Романова. - Ещё до пандемии я проводила мониторинг того, насколько доступно это право (конституционное, кстати) для жителей нашей области. К сожалению - результаты очень неутешительные. Если всех, кому она полагается, взять за 100%, то воспользовались ею ещё в «доковидный» период - менее 1%. Это крайне низкий показатель эффективности государственных программ, выделенных из бюджета денег, которые, должны, по идее, сделать эту помощь доступной для каждого нуждающегося жителя нашей области. Я надеюсь, что с расширением возможностей Юридической клиники повысится и доступность. Граждане будут более информированными, их права будут отстаивать на более высоком уровне. Именно симбиоз науки и практики даёт тот самый результат, в котором сейчас наиболее заинтересованы жители нашей области.Людмила Валерьевна обратила внимание на то, что любое обращение жителя области за юридической помощью области - очень значимо. В практике уполномоченного по правам человека, любого адвоката, нотариуса, юриста - каждый случай уникален. В нём таится особая жизненная ситуация, часто - человеческая беда, которую нужно как-то разрешить. Поэтому помощь как профессиональных, так и начинающих юристов, всегда будет очень востребованной.- Я хочу дать совет начинающим юристам. Очень важно знать Конституцию, знать наши права. И самое главное - владеть механизмами защиты и восстановления прав людей, - сказала Людмила Романова.