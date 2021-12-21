Во Владимире в Центре изобразительного искусства открылась юбилейная выставка скульптора Игоря...

Во Владимире в Центре изобразительного искусства открылась юбилейная выставка скульптора Игоря Черноглазова. "Равновесие отражения" так назвал ее автор. Мастеру исполнилось 60. Слово Вере Куликовой.Игорю Черноглазову 60! Половина из них прошла во Владимире. Именно здесь состоялось становление выпускника Ташкентского театрально-художественного института как скульптора.Игорь Черноглазов, заслуженный художник, скульптор:- Мне Владимирская земля и помогла раскрыться. Я тогда вступил в Союз художников СССР в 90-м году и в 91-м приехал сюда, и здесь уже открывается несколько другой мир, другие люди, другие отношения. И, я думаю, что это в первую очередь сработало на то, развитие пошло.Завоевать творческое пространство в чужом городе молодому художнику из Узбекистана было непросто. Черноглазов начинал как абстрактный художник.Игорь Черноглазов, заслуженный художник, скульптор:- Появились и портреты, и фигуратив реалистический, потому что меня один раз щёлкнули на выставкоме в России - на российскую выставку у меня не прошли две работы. Ну ладно, я на следующий раз выставлю реалистический портрет. Я вылепил портрет дочери. Он, конечно же, прошел на Всероссийскую выставку.От реалистических фигур к обобщению. К психологическим и пластическим мотивам. Философия в образах.Игорь Черноглазов, заслуженный художник, скульптор:- Ну, такие работы, как "Фаэтон", "Моя рыба", или вот "Ненастье идёт", когда ты уже фигуру ломаешь так, как тебе надо, чтобы она выражала ту идею, которую ты закладываешь, ту пластику, которая могла бы раскрыть твои идеи.От камня, бронзы и дерева к синтезу материалов. Новая тенденция в творчества скульптора.Черноглазов - человек известный в мире художников. Он участник и организатор различных симпозиумов. Его работы украшают улицы городов не только в России, но и за рубежом. Член-корреспондент Академии художеств Игорь Новиков владимирского скульптора знает с конца 80-х.Игорь Новиков, заслуженный художник России, член-корреспондент Академии художеств России, скульптор:- Способный, талантливый человек. И он все время находится в поиске, что самое главное, и все время ищет какие-то новые формы, новые материалы. Какие-то. Вот эти вещи из клееных камней, ну я не знаю, никто пока такое не делает.Монументы Черноглазова хорошо знакомы жителям города Владимира. Особая гордость художника - памятник Александру Невскому и композиция в память о подвиге воинов-интернационалистов "Павшие ангелы".Елена Сахарова, член Союза художников России, эмальер:- Для города Владимира, вообще для России и современности это, конечно, явление! Это такой Микеланджело, можно сказать. Такого качества работы, как у Игоря Алексеевича, во Владимирской области как бы нет просто такой. Рядом поставить некого!Мечта скульптора - воплотить в реальность замысел памятника князю Андрею Боголюбскому. 15 лет назад в соавторстве с московским скульптором Андреем Балашовым они выиграли творческий конкурс. Но до сих пор власти города Владимира не решили вопрос, где установить монумент.Вера Куликова, Андрей Синягин. “Вести-Владимир”