Согласно постановлению администрации Владимирской области от 14 декабря 2021 года № 800 прожиточный...

Согласно постановлению администрации Владимирской области от 14 декабря 2021 года № 800 прожиточный минимум в 2022 году будет увеличен.С 1 января 2022 года величина прожиточного минимума во Владимирской области составит:на душу населения - 12 274 рубля,для трудоспособного населения - 13 379 рублей,пенсионеров - 10 556 рублей,детей - 11 906 рублей.Напомним, что в 2022 также увеличится и минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Депутаты приняли в третьем чтении закон об увеличении МРОТ в 2022 году до 13 890 рублей в месяц.Фото: https://pixabay.com/ru/