Согласно постановлению администрации Владимирской области от 14 декабря 2021 года № 800 прожиточный...
Согласно постановлению администрации Владимирской области от 14 декабря 2021 года № 800 прожиточный минимум в 2022 году будет увеличен.
С 1 января 2022 года величина прожиточного минимума во Владимирской области составит:
на душу населения - 12 274 рубля,
для трудоспособного населения - 13 379 рублей,
пенсионеров - 10 556 рублей,
детей - 11 906 рублей.
Напомним, что в 2022 также увеличится и минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Депутаты приняли в третьем чтении закон об увеличении МРОТ в 2022 году до 13 890 рублей в месяц.
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