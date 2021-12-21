В соответствии с изменениями в федеральном законодательстве (ФЗ от 30.04.2021 № 126-ФЗ «О внесении...

В соответствии с изменениями в федеральном законодательстве (ФЗ от 30.04.2021 № 126-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального страхования»), с 1 января 2022 года будут отменены бумажные листки нетрудоспособности, выдача листков нетрудоспособности будет осуществляться в электронном виде.Таким образом, основанием для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам будет являться электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН).Напоминаем работодателям о необходимости обеспечения приема и оплаты ЭЛН, а также информирования своих сотрудников по вопросам получения электронных больничных.Распечатку ЭЛН, талоны из медицинской организации и другие виды бумажных носителей для кадровой и бухгалтерской службы от работников получать не требуется. Для приема ЭЛН на оплату достаточно получения только его номера – по телефону, по электронной почте, лично.Работники, имеющие подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг, получают информационные сообщения о своих ЭЛН, а также могут узнать всю необходимую информацию об ЭЛН и его оплате в Личном кабинете получателя услуг ФСС (https://lk.fss.ru/recipient/ или в мобильном приложении «Социальный навигатор» (устанавливается бесплатно на любой смартфон).Логин и пароль для входа – такие же, как и в Личном кабинете Единого портала Госуслуг.Для работы с ЭЛН работодатель может использовать программы для ведения бухучета (1С, ПАРУС и др.), операторов ЭДО (СБИС, Контур, Такском и др.), либо скачать на сайте ФСС бесплатную программу (по ссылке https://cabinets.fss.ru/eln.html). Электронная подпись может быть использована та же, что и для сдачи отчетности.Следите за актуальной и подробной информацией на официальных сайтах и по телефонам «горячих линий» региональных отделений, где работодатель зарегистрирован в качестве страхователя.Сайт ГУ - Владимирского РО ФСС РФ: https://fss33.ru/