Утром 21 декабря автомобиль губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева попал в дорожную аварию. По данным СМИ, в результате происшествия пострадали трое человек. Инцидент произошел ..

Утром 21 декабря автомобиль губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева попал в дорожную аварию. По данным СМИ, в результате происшествия пострадали трое человек.Инцидент произошел на трассе Кемерово – Новокузнецк. Цивилев ехал на служебной машине в составе кортежа, направляясь на встречу с семьями погибших в результате трагедии на шахте "Листвяжная". По предварительной информации, из-за неблагоприятных погодных условий его автомобиль столкнулся с двумя грузовиками и микроавтобусом. сообщает телеканал "".Сам губернатор не получил травм в ДТП, пишет . В местном правительстве сообщили, что всем пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте происшествия. Остальные подробности и причины аварии устанавливаются,