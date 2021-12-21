Мэр Сергей Собянин в своем блоге рассказал о лыжных трассах и склонах Москвы. В этом году подготовлено 22 лыжные базы и более 380 трасс общей протяженностью 616 километров, сообщил он.

Мэр Сергей Собянин в своем рассказал о лыжных трассах и склонах Москвы. В этом году подготовлено 22 лыжные базы и более 380 трасс общей протяженностью 616 километров, сообщил он.Самая протяженная трасса расположена в Битцевском лесу – ее длина более 20 километров. Обустроены и новые лыжные трассы. Одна из них проложена в парке "Хованская дубрава" поселении Сосенской в Новой Москве.Лыжники с хорошей подготовкой могут опробовать маршрут с перепадами в парке "Сокольники". Лыжня расположена вдоль каскада 5-го Путяевского пруда и 5-го Лучевого просека.Больше половины лыжных трасс Москвы оборудованы уличным освещением. Кататься там можно и днем, и вечером.В случае бесснежной погоды на выручку придут снеговые пушки. Ими оснащено более десятка трасс. "Самая протяженная пятикилометровая лыжня с искусственным снегом была открыта в Братеевской пойме в конце ноября", – уточнил Собянин.Он также рассказал, что в городе традиционно работает семь общедоступных горнолыжных склонов с пунктами прокатами спортивного инвентарям.Можно покататься на горных лыжах, тюбинге, сноуборде, заняться фристайлом. Также откроются секции по зимним видам спорта.К новому сезону проведена модернизация спортивных сооружений, для посетителей построено кафе."Впереди длинные новогодние каникулы. Отличный вариант – провести их на лыжах и коньках", – заключил мэр.Ранее Собянин об украшении столицы к Новому году. Атмосферу приближающегося праздника на улицах создают более четырех тысяч световых конструкций.