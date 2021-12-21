От лица коммерческих организаций они предлагали пенсионерам инвестировать свои сбережения в различные сферы.

«Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность финансовой пирамиды. Ее организаторы мошенническим путем похищали денежные средства граждан.Предварительно установлено, что сообщники размещали рекламу в сети Интернет, а также обзванивали потенциальных клиентов. От лица коммерческих организаций они предлагали пенсионерам инвестировать свои сбережения в различные сферы. Например, в фармацевтическую деятельность в Новосибирской области, рыболовное хозяйство на территории Республики Карелия, туристический бизнес в Республике Крым, строительство вахтовых городков в Дальневосточном федеральном округе, организацию контейнерных морских перевозок, развитие сельскохозяйственных угодий Краснодарского края. При этом доход инвесторов должен был составлять от 12 до 21% ежемесячно.После заключения договоров и внесения гражданами денежных средств злоумышленники в течение нескольких месяцев выплачивали им проценты, а затем предлагали повысить сумму вклада на еще более выгодных условиях. Так, например, один из вкладчиков поддался на убеждения аферистов и внес в общей сложности 80 миллионов рублей.В дальнейшем соучастники переставали исполнять взятые на себя обязательства, а полученными деньгами распоряжались по своему усмотрению.Следователями СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ.Сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии по подозрению в мошенничестве задержаны девять участников организованной группы. Предполагаемому организатору криминальной схемы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.Кроме того, в офисах и по адресам проживания фигурантов проведено 22 обыска, в ходе которых изъяты серверное оборудование, компьютерная техника, а также черновые записи и документы, имеющие доказательственное значение. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк