В одном из ресторанов на Пролетарском проспекте полицейские выявили факт незаконной продажи крепкого алкоголя...

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮАО выявили нарушение в одном из ресторанов столицы, где алкоголь реализовывался без лицензии.В рамках комплекса оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение преступлений в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в одном из ресторанов на Пролетарском проспекте полицейские выявили факт незаконной продажи крепкого алкоголя. Разрешительные документы на спиртные напитки, в том числе и соответствующая лицензия у индивидуального предпринимателя отсутствовали. Оперативниками изъято более 40 литров алкогольной продукции.По данному факту ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено административное расследование по части 3 статьи 14.17 КоАП РФ. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Помните, что на каждой бутылке предусмотрено нанесение федеральной специальной марки с голограммой и графическим кодом, цвет которых не должен быть сплошным, а название должно совпадать с заявленным на этикетке содержимым.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22