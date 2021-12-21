В результате личного досмотра водителя авто полицейские обнаружили и изъяли 43 свертка с веществом белого цвета, общей массой более 495 граммов...

«Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 28-летнего мужчину по подозрению в попытке сбыта наркотического средства в особо крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Во время несения службы на Алтуфьевском шоссе автоинспекторы для проверки документов остановили автомобиль марки «Шкода Рапид». Сотрудники полиции заметили, что водитель транспортного средства стал заметно нервничать. Было принято решение произвести его личный досмотр, в результате которого в рюкзаке у мужчины полицейские обнаружили и изъяли 43 свертка с веществом белого цвета, общей массой более 495 граммов.Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – производное N-метилэфедрона.Установлено, что наркотик предназначался для последующего сбыта.Следствием ОМВД России по району Отрадное г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616 -06 29