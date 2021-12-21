В полицию поступила телефонограмма из больницы о том, что к ним доставлен 32-летний мужчина с ушибами и иными травмами...

В полицию поступила телефонограмма из больницы о том, что к ним доставлен 32-летний мужчина с ушибами и иными травмами. Со слов гражданина он был избит неизвестными.Сотрудниками полиции незамедлительно был организован комплекс необходимых мероприятий, который позволил в кратчайшие сроки, по горячим следам, недалеко от места происшествия задержать злоумышленников. Ими оказались двое молодых людей, которые были доставлены в территориальный отдел полиции.Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Правонарушители будут привлечены к отвественности в соответствии с законодательством.