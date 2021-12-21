Поддержать врачей и их близких. Во Владимире прошла акция, организованная владимирским горсоветом...

Поддержать врачей и их близких. Во Владимире прошла акция, организованная владимирским горсоветом вместе с отделением "Единой России". Что подарили, помимо хорошего настроения? Расскажет Мария Платанюк.С благодарностью тем, кто спасает жизни. Этот сладкий груз - для врачей и их семей. Новогодние подарки для детей медицинских работников привезли депутаты владимирского горсовета совместно с местным отделением «Единой России».Сергей Артамонов, заместитель главного врача областной клинической больницы:- Поддержать медиков всегда важно и замечательно. Практически все врачи и медсестры так или иначе какой-нибудь из новогодних праздников проведут на работе. Не дома за столом, не в кругу семьи, а, к сожалению, на работе, оказывая помощь.В ковидное отделение областной клинической больницы доставили 250 подарочных наборов. Их вручили сотрудникам вместе с билетами для детей на новогодние представления.Николай Питиримов, депутат Совета народных депутатов города Владимира (партия "Единая Россия"):- В рамках акции мы по всему городу, в том числе и для областной клинической больницы собрали детям врачей сладкие подарки. Администрация города помогла с билетами на ёлки.Сладкие презенты и предметы первой необходимости доставили и в красную зону Красного креста. Больницу скорой помощи города Владимира. Задача - поддержать всех, кто сегодня на передовой борьбы с ковидом. Свой вклад внесли и социальные предприниматели.Анатолий Уколов, главный врач больницы скорой помощи г. Владимира:- В морозный день лучик тепла определённый доставили в больницу и сотрудникам, и пациентам. Приятно получать такие подарки, приятно, что не забывают тех, кто врукопашную сражается в наше трудное время.Евгений Станчев, депутат Совета народных депутатов г. Владимира:- Партия "Единая Россия". Мы передаём в отделение БСМП в красную зону медицинские расходные материалы, маски, перчатки, средства индивидуальных лекарственных препаратов, системы.В общей сложности, в медицинские учреждения областной столицы депутаты "Единой России" совместно с администрацией города Владимира передали 700 подарочных наборов. "Спасибо врачам". Эти слова - такие простые и важные - звучат каждый день.Мария Платанюк. "Вести-Владимир"