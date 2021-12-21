Потерпевший увидел в Интернете объявление о проведении денежного розыгрыша и, решив поучаствовать, перечислил на указанный организатором банковский счёт более 1 миллиона 700 тысяч рублей, но так ничего и не выиграл...

Сотрудники полиции ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками Отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали мужчину, подозреваемого в дистанционном мошенничестве.Установлено, что 19-летний житель Подмосковья в Интернете увидел объявление о проведении денежного розыгрыша. Согласно условиям игроки должны были переводить денежные средства с определенным интервалом времени на указанный организатором банковский счёт. Победителем становился игрок, сделавший перевод последним. Ему возвращалась вложенная им сумма плюс 100 тысяч рублей. Решив поучаствовать, молодой человек сначала перевел 250 рублей, а далее последовали более крупные переводы. Войдя в азарт, заявитель перечислил в общей сложности более 1 миллиона 700 тысяч рублей, но так ничего и не выиграл. Потерпевший понял, что его обманули, и обратился в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в квартире одного из домов на Хорошевском шоссе задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний житель столицы. Похищенными путем мошенничества денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражуСотрудники полиции призывают граждан соблюдать бдительность при серфинге в социальных сетях. Зачастую мошенники предлагают розыгрыш денежных призов и ценных вещей с обязательным вложением якобы небольших денег, но в реальности они пытаются получить доступ к вашей банковской карте с целью хищения сбережений.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60