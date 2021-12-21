Свой дом под Новый год. Врио губернатора Александр Авдеев вручил ключи от новой квартиры...

Свой дом под Новый год. Врио губернатора Александр Авдеев вручил ключи от новой квартиры воспитаннице мелеховского детского дома. За помощью к главе региона сирота обратилась на личном приёме. Слово Марии Платанюк.Александр Авдеев и Наталья:- Недавно с тобой виделись, спасибо! Держи, как договаривались.Букет цветов и ключи от новой, а главное - своей квартиры. Глава региона Александр Авдеев исполнил предновогоднюю мечту студентки Натальи. Девушка - сирота. Выросла в Мелеховском детском доме, где прожила 9 лет.Здесь на улице Долинной в Коврове Наталья вместе с врио губернатора осматривает теперь уже родные стены. Светлая комната, кухня, новая сантехника, натяжные потолки.Лучший подарок к Новому Году. Праздник Наталья, студентка ВлГУ, наконец, сможет встретить не в общежитии, а дома.Наталья, студентка, новосел:- На очереди я с 14 лет. После 18 ждала, чтобы дали, приезжать некуда, по подружкам, друзьям не хочется ездить, в общаге сидеть тоже всё время не хочется. Эмоции невероятные. Я счастлива, что мне дали квартиру, что есть теперь свой уголок. Куда я могу приехать.Наталье - 20. Целеустремленность, сильный характер, желание достичь успеха. Это о ней. Девушка-сирота учится на 3-м курсе по специальности "Инноватика". За помощью в решении жилищного вопроса - уроженке Коврова некуда было даже приехать на каникулы - Наталья обратилась к Александру Авдееву в рамках личного приёма граждан. Главу региона она благодарит за тёплое, отеческое отношение.- Поздравляю тебя ещё раз. С наступающим тебя новым годом.- Спасибо. И вас!Через несколько лет Наталья закончит факультет машиностроения и автомобильного транспорта. И, вероятно, вернётся в Ковровский район.Вячеслав Скороходов, глава администрации Ковровского района:- Работу найдём в Ковровском районе. Не захочет в Ковровском районе, будет работать в городе Коврове. Я думаю, что это большой шаг для будущей жизни.У нас в Ковровском районе около 40 сирот в очереди. Мы не очень много приобретаем жилья ежегодно. Но стараемся так. Если кто жилья не имеет, нанимаем, оплачиваем.Что касается Натальи, у неё впереди самые приятные хлопоты. Наведение уюта, покупка мебели. И своей новогодней ёлки.Мария Платанюк. "Вести-Владимир"