На эти цели до 2023 года предусмотрено 1,1 млрд рублей

Город Гусь-Хрустальный – один из лидеров Владимирской области в части расселения людей из аварийного и ветхого жилья. С 2019 года расселено 620 человек (243 семьи) из жилых помещений площадью 10,4 тыс. кв. м. В этом году администрации города удалось расселить еще два аварийных многоквартирных дома, в которых проживали 34 человека.Всего по областной подлежат расселению 92 аварийных дома общей площадью 28,7 тыс. кв. м, в которых проживает 1798 человек. На эти цели в 2019-2023 годах предусмотрено 1,1 млрд рублей (в том числе средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 1,05 млрд рублей).21 декабря во время рабочей поездки в Гусь-Хрустальный врио губернатора Александр Авдеев ознакомился с опытом райцентра и проблемами, возникающими при решении вопросов по сокращению непригодного для проживания жилфонда. С этой целью он посетил новостройки на улице Старых Большевиков, возведённые по адресной программе «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области».Как уточнил глава города Алексей Соколов, на ускоренную реализацию программы переселения в Гусь-Хрустальном в 2022-2023 годах будет направлено 693,5 млн рублей. Запланировано строительство ещё двух домов для расселения 312 граждан и предоставление выплат 693 собственникам жилых помещений. Земельные участки под строительство домов уже сформированы.«Это важно и для расселения, и для того, чтобы придать городу новый облик, улучшить архитектурные решения, сделать его ещё привлекательнее. Важно, чтобы люди сюда приезжали. Есть большой потенциал для развития действующих предприятий, идеи в сфере туризма», – подчеркнул глава региона Александр Авдеев.