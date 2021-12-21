Госавтоинспекторы, инспекторы ПДН и участковые уполномоченные полиции пообщались со школьниками на темы дорожной и личной безопасности.

В преддверии новогодних каникул сотрудники дорожно-патрульной службы, подразделения по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» провели профилактические беседы в школе и социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в поселке Уршельский Гусь-Хрустального района.Госавтоинспекторы обратили пристальное внимание ребят на то, что проезжая часть является зоной особого риска. Главное правило поведения на дороге зимой – повышенная осторожность и внимание. Полицейские напомнили детям о правилах поведения вблизи проезжей части, о том, как правильно переходить дорогу, зачем нужны ремни безопасности и детские удерживающие устройства, вспомнили дорожные знаки и их обозначения. Особое внимание было уделено опасности катания на «ватрушках» и санках вблизи проезжей части и недопустимости крепления их к автомобилям. В целях личной безопасности сотрудники полиции порекомендовали ребятам прикрепить на одежду световозвращающие элементы, чтобы максимально обезопасить себя на дороге в темное время суток.Массу впечатлений произвел на юных участников дорожного движения патрульный автомобиль, а также технические средства, используемые инспекторами дорожно-патрульной службы в повседневной деятельности. Ребята смогли рассмотреть транспортное средство, увидеть и услышать, как работает специальное громкоговорящее устройство и сигнальные маяки.Сотрудники ПДН и участковые уполномоченные полиции, в свою очередь, напомнили детям правила поведения на улице, общественных местах и меры предосторожности для соблюдения своей безопасности. Также полицейские рассказали ребятам о мерах безопасности по использованию пиротехнических изделий. Отдельно обратили внимание на ответственность и последствия неправильного использования пиротехники.Беседа проходила в форме диалога, что позволило детям задавать интересующие их вопросы и получать на них ответы. В завершении мероприятий его участники поблагодарили гостей за познавательные лекции, а полицейские пожелали школьникам безопасного отдыха на предстоящих каникулах.