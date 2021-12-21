Гешефт составил 1, 14 млн рублей.

Народный депутат Совета Гусь-Хрустального района обвиняется в мошенничестве. Речь идёт об Андрее Москвине. Следком и УФСБ возбудили уголовное дело.По версии следствия, с июля по ноябрь 2020 года парламентарий, являясь директором коммерческой фирмы, предоставил в МКУ «Отдел строительного контроля» недостоверные сведения об объёме деревьев, подлежащих спилу на территории детского сада.Якобы компания должна была вырубить 500 квадратных метров ели, пихты, березы, лиственницы и ольхи на общую сумму более 1, 17 млн рублей. Вместо этого расчищено всего 17 квадратных метров на сумму в 33 тысячи рублей. Гешефт составил 1, 14 млн рублей.Народный избранник отказался давать показания. По ходатайству следователя его арестовали.Расследование уголовного дела продолжается.