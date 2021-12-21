Судебные приставы Гусь-Хрустального района взыскали более 10 млн рублей с местного арматурного...

Судебные приставы Гусь-Хрустального района взыскали более 10 млн рублей с местного арматурного завода в адрес нижневартовской компании.В отделении судебных приставов Гусь-Хрустального района на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с производственного предприятия задолженности свыше 10 миллионов рублей. Завод накопил долг за нарушение сроков поставок перед компанией – специализированном дочернем обществе ПАО «НК «Роснефть», информирует пресс-служба Судебных приставов Владимирской области.Постановление о возбуждении исполнительного производства было вручено представителю арматурного завода – должника, разъяснены последствия неисполнения требований исполнительных документов в срок, установленных для добровольного исполнения.Одновременно с этим судебным приставом – исполнителем вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении 24-х транспортных средств, принадлежащих предприятию. Арест был наложен на специализированную технику, фуры и легковые автомобили, среди которых «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ», «АУДИ A8» и др.В результате принятых судебным приставом – исполнителем мер, задолженность была погашена в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.Фото: https://pixabay.com/ru/