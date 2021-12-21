У владельцев не хватает ресурсов, чтобы обустроить новый участок.

В Кольчугино десятки жителей улиц Цветочная, Загородная, Новосёлов и Загородного проезда подали иск против организаторов приюта для безнадзорных животных. На двух смежных участках они открыли стихийное пристанище для бездомных собак и кошек, в котором проживает более 270 особей.На территории также находились лисы, ослик и даже верблюд. Из-за шума, запаха и мусора кольчугинцам не понравилось такое соседство. Во время процесса стороны пришли к мировому соглашению. До 1 июня владельцы приюта пообещали освободить участок. За каждый день просрочки штраф - 500 рублей.Новое место для безхозяйных животных нашли в 25 километрах от города. Людям пришлось продать квартиру, чтобы выкупить землю. Теперь необходимо обустроить её забором, подвести коммуникации. На эти цели у инициаторов нет средств. Таким образом, более 300 питомцев в одночасье могут остаться на улице. При этом местные зоозащитники за свой счёт несут бремя по содержанию четвероногих.Напомним, что департамент ветеринарии в начале декабря заявил о в регионе первого госприюта на 300 животных. Его возведут вблизи сёл Хотенское и Новгородское в Суздальском районе. Однако откроется он не раньше 2023 года.