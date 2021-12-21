Власти грозятся штрафовать нарушителей, которые будут пойманы в общественных местах, барах, ресторанах и кафе.

В Костроме ужесточат проверки ковидных ограничений в новогодние праздники. Рейды анонсировала пресс-служба горадминистрации.Пять маневренных групп будут осуществлять мониторинг соблюдения масочного режима и других требований Роспотребнадзора. В их состав войдут чиновники и полицейские. Власти грозятся штрафовать нарушителей, которые будут пойманы в общественных местах, барах, ресторанах и кафе.«Костромичи будут гулять, общаться, ходить в гости и в торгово-развлекательные центры. Наша задача - минимизировать последствия каникул, в том числе, при помощи контрольных мероприятий», - пояснил мэр Костромы Алексей Смирнов.Напомним, что с 3 января в городских ТЦ начнут работать пункты вакцинации.